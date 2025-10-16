Siria: Patru persoane au murit în urma unui atac asupra unui autobuz al ministerului energiei

Potrivit autorităților siriene, explozia s-a produs în timp ce autobuzul se deplasa între Deir Az Zor și al-Mayadin, în estul țării.

Victimele erau membri ai personalului de securitate al unei instalații petroliere din Deir Az Zor. Potrivit presei locale, printre răniți se numără și civili, însă nu sunt cunoscute detalii suplimentare.

Potrivit surselor Reuters, militarii vizați făceau parte dintr-un contingent care asigura paza zăcământului petrolier Teim.

Până în prezent, niciun grup nu a revendicat atacul, considerat cel mai grav incident din provincia Deir Az Zor de la căderea regimului al-Assad.

În mai, o explozie în orașul al-Mayadin a ucis cel puțin trei persoane, vizând o secție de poliție, la doar o zi după ce autoritățile au anunțat uciderea a trei luptători ISIL (Statul Islamic) în Alep.

În iunie, regimul sirian a atribuit tot ISIL un atac sinucigaș într-o biserică din Damasc, soldat cu 25 de morți.