Slovacia și Ungaria nu cedează: Cele două țări refuză să reducă importurile de energie din Rusia fără alternative viabile

Slovacia și Ungaria au anunțat că nu vor ceda presiunilor administrației Trump de a reduce importurile de energie din Rusia până când Uniunea Europeană nu asigură surse alternative suficiente, relatează Bloomberg.

Declarațiile vin după ce președintele american Donald Trump a promis sancțiuni mai dure împotriva Moscovei, dar numai după ce aliații europeni vor opri complet achizițiile de petrol rusesc.

„Înainte să ne putem angaja complet, trebuie să avem condițiile potrivite, altfel riscăm să ne afectăm grav industria și economia,” a spus ministrul slovac al Economiei, Denisa Sakova, pe 17 septembrie, la Bratislava.

Ea a subliniat că infrastructura pentru rute alternative este esențială și a precizat că a discutat această poziție cu secretarul american al Energiei, Chris Wright, la Viena.

Sakova a adăugat că, odată ce există rute alternative și capacitate de transport suficientă, Slovacia nu se opune diversificării.

Totuși, ea a avertizat că oprirea completă a importurilor rusești ar fi riscantă, având în vedere poziția geografică a țării, la capătul de vest al principalelor rute de aprovizionare ale UE.

Ungaria adoptă aceeași poziție

Ungaria își menține aceeași poziție fermă. „Când o decizie afectează direct interesele Ungariei, cum este cazul achizițiilor de energie, vom folosi dreptul de veto,” a declarat ministrul de cabinet Gergely Gulyas la Budapesta.

Premierii Viktor Orban și Robert Fico sunt printre cei mai vocali opozanți ai reducerii dependenței de energia rusă, Ungaria și Slovacia fiind ultimele două state membre ale UE care încă importă petrol prin conducta Druzhba.