Socialiștii din Republica Moldova îi cer demisia imediată președintei Maia Sandu, pe care o acuză de înaltă trădare

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) solicită Procuraturii Generale și Serviciului de Informații și Securitate să inițieze proceduri penale împotriva președintei Maia Sandu, pe care o acuză de „trădare”, în urma unor declarații făcute într-un interviu acordat presei britanice despre posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România, relatează jurnal.md.

Într-un comunicat oficial, PSRM afirmă că poziția exprimată de șefa statului reprezintă „un act deschis de trădare politică îndreptat împotriva statalității moldovenești, a Constituției, suveranității și neutralității țării”.

„O trădare directă, exprimată conștient”

Socialiștii susțin că Maia Sandu ar fi recunoscut public că nu consideră Republica Moldova „o valoare ce merită păstrată” și că ar fi dispusă să susțină „distrugerea acesteia”.

„De facto, Maia Sandu a recunoscut public că nu consideră Republica Moldova o valoare ce merită păstrată și că este dispusă să susțină distrugerea acesteia.

Aceasta reprezintă o trădare directă a intereselor naționale, exprimată conștient, public și pe o platformă străină”, arată un comunicat al formațiunii, care cere demisia imediată a Maiei Sandu.

„Integrarea Republicii Moldova în UE este obiectivul strategic al țării”

Controversatele declarații au fost făcute într-un interviu acordat de Maia Sandu unor jurnaliști britanici, în care aceasta a afirmat că ar vota „DA” la un eventual referendum privind unirea Republicii Moldova cu România.

Președinta a precizat însă că este conștientă că, în prezent, nu există o majoritate în rândul populației care să susțină această opțiune și că, din acest motiv, integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană reprezintă obiectivul strategic realist al țării.

Cum a justificat Maia Sandu declarațiile

Maia Sandu a justificat poziția sa invocând contextul geopolitic regional și amenințările la adresa securității Republicii Moldova, în special din partea Federației Ruse, subliniind totodată că orice decizie privind viitorul statului trebuie să aparțină cetățenilor, prin mecanisme democratice.

Până la această oră, instituțiile vizate de solicitarea PSRM nu au comentat public cererea de punere sub acuzare, iar Președinția nu a anunțat dacă va reacționa oficial la acuzațiile formulate de socialiști.