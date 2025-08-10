Sondaj: Germanii sunt în favoarea recunoașterii statului palestinian. Guvernul de la Berlin nu ia în calcul un astfel de pas

Sondajul, realizat de Institutul Forsa pentru revista de politică externă Internationale Politik, a concluzionat că 54% dintre respondenți au răspuns „Da” la întrebarea: „Ar trebui Germania să recunoască acum Palestina ca stat independent?”, scrie DPA.

Sondajul a fost realizat la sfârșitul lunii iulie, pe un eșantion de 1.001 persoane. Dintre persoanele participante, 31% s-au opus acestei idei.

De asemenea, o susținere mai mare a recunoașterii statului palestinian s-a înregistrat în Germania de Est (59%). De asemenea, acesta a fost deosebit de ridicat în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani (60%) și al persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani (58%).

Dintre susținătorii partidului Stânga, 85% s-au pronunțat în favoarea recunoașterii, iar sprijinul a fost ridicat și în rândul alegătorilor Partidului Verde (66%) și ai Partidului Social-Democrat (52%).

Pe de altă parte, susținerea ideii a fost mai scăzută în rândul susținătorilor alianței conservatoare CDU/CSU (48%) și ai partidului de extremă dreapta AfD (45%).

Ce țări și-au anunțat recent intenția de a recunoaște statul palestinian

Aproape 150 dintre cele 193 de state membre ale ONU recunosc deja Palestina. Dintre statele europene, recent, Franța a fost cea care a anunțat intenția de a recunoaște statul palestinian în această toamnă. De asemenea, Canada, Marea Britanie și Portugalia sunt alte state care intenționează să facă același pas.

Cu toate acestea, poziția societății germane este întocmai opusă de cea a guvernului de la Berlin. Un purtător de cuvânt al Executivului a declarat că nu intenționează să recunoască oficial statul palestinian în viitorul apropiat și că prioritatea sa, în prezent, este de a face „progrese îndelung așteptate” către o soluție „a celor două state”.