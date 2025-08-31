Spargere de 200.000 euro la magazinul Dior din Florența

Jaful a avut loc în jurul orei 3 dimineața și a fost descoperit de agenții de pază care au crezut inițial că a izbucnit un incendiu din cauza fumului din magazin. Pompierii au stabilit că fumul provenea de la alarma anti-jaf care fusese declanșată.

Hoții au demonstrat o cunoaștere detaliată a zonei, accesând magazinul printr-o rută ingenioasă. Au intrat prin strada vecină Via Sassetti, în clădirea alăturată, fără să forțeze ușa exterioară, conform agenției ANSA.

Apoi au spart ușa din holul de intrare care duce la pivnițe și o ușă mică de legătură cu magazinul Dior.

Poliția suspectează că mai multe persoane au fost implicate în operațiune, inclusiv paznici postați la colțuri pentru a avertiza în caz de pericol.

Autoritățile analizează imaginile de la camerele de supraveghere publice pentru a reconstitui rutele de fugă ale infractorilor.

Cazul este în curs de anchetă.