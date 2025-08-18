Operațiunea Pink Diamond: Un jaf de 25 de milioane de dolari a fost dejucat la Dubai

Un diamant roz de 21,25 carate, evaluat la 25 de milioane de dolari și considerat unic în lume, a fost recuperat de poliția din Dubai la doar câteva ore după ce fusese furat de o bandă internațională. Piatra prețioasă, de 21,25 carate, clasată Fancy Intense (descrierea gradului de intensitate a culorii roz al diamantului) cu claritate și finisaj de nivel „excelent”, este atât de rară încât experții estimează o probabilitate de doar 0,01% să existe un alt exemplar de acest fel.

„Hoții au plănuit această lovitură timp de peste un an, folosind identități false, mașini de lux și întâlniri în hoteluri de cinci stele pentru a câștiga încrederea comerciantului”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, citat de Le Figaro.

Arestați în 8 ore cu ajutorul inteligenței artificiale

Potrivit anchetei, suspecții – trei bărbați de origine asiatică – au pretins că reprezintă un cumpărător bogat și l-au convins pe proprietarul diamantului să aducă piatra într-o vilă. Odată ajuns acolo, comerciantul a fost deposedat de bijuterie.

Alarmată imediat după incident, poliția a activat unități specializate și a folosit „cele mai noi tehnologii de inteligență artificială” pentru a-i identifica și captura pe infractori.

„În mai puțin de opt ore, diamantul a fost găsit și returnat proprietarului, înainte ca acesta să fie scos din Emirate”, au transmis autoritățile. Bijuteria fusese ascunsă într-un mic frigider pregătit pentru export.

Jaful, reclamă pentru siguranța Dubaiului

Proprietarul, un comerciant european, a povestit impresionat: „Am sunat la 999, iar în câteva minute patrulele au ajuns la fața locului. A doua zi, poliția m-a anunțat că diamantul a fost recuperat și hoții prinși. Profesionalismul și viteza lor sunt uimitoare”.

Dubaiul, unul dintre cele mai importante centre pentru comerțul mondial cu diamante, folosește cazul pentru a-și reafirma imaginea de oraș sigur: „Acest incident demonstrează angajamentul nostru de a proteja reputația Emiratelor Arabe Unite ca hub internațional de afaceri și investiții”, a declarat comandantul poliției din Dubai, generalul Abdullah Khalifa Al Marri, referindu-se la succesul „Operațiunii Pink Diamond”.