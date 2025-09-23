Prima pagină » Știri externe » Spitalele din Gaza s-ar putea închide peste câteva zile, anunță Ministerul palestinian al Sănătății

Spitalele din Gaza s-ar putea închide peste câteva zile, anunță Ministerul palestinian al Sănătății

Ministerul Sănătății din Gaza susține că lipsa de combustibil ar putea provoca închiderea spitalelor din zonă. Ministerul controlat de Hamas avertizează că unitățile medicale care încă funcționează în Gaza mai au combustibil pentru câteva zile.
Spitalele din Gaza s-ar putea închide peste câteva zile, anunță Ministerul palestinian al Sănătății
Sursa foto: Omar Ashtawy Apaimages/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Petru Mazilu
23 sept. 2025, 11:42, Știri externe

Ministerul palestinian al Sănătății anunță că o „criză de combustibil” ar putea închide spitalele rămase în funcțiune în Fâșia Gaza în această săptămână.

„Spitalele sunt la doar câteva zile distanță de închidere din cauza lipsei de combustibil”, se arată într-un comunicat citat de BBC.

Ministerul a lansat un apel urgent către „părțile implicate”, cerându-le să „intervină pentru a asigura consolidarea rezervelor de combustibil din spitale pentru a evita o catastrofă”.

Anterior, mai multe țări au cerut Israelului să redeschidă un coridor medical pentru a permite transferul pacienților din Gaza în Cisiordania.