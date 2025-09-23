Spitalele din Gaza s-ar putea închide peste câteva zile, anunță Ministerul palestinian al Sănătății

Ministerul palestinian al Sănătății anunță că o „criză de combustibil” ar putea închide spitalele rămase în funcțiune în Fâșia Gaza în această săptămână.

„Spitalele sunt la doar câteva zile distanță de închidere din cauza lipsei de combustibil”, se arată într-un comunicat citat de BBC.

Ministerul a lansat un apel urgent către „părțile implicate”, cerându-le să „intervină pentru a asigura consolidarea rezervelor de combustibil din spitale pentru a evita o catastrofă”.

Anterior, mai multe țări au cerut Israelului să redeschidă un coridor medical pentru a permite transferul pacienților din Gaza în Cisiordania.