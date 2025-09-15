Stare de urgență națională în Washington DC. Criminalitatea, o plagă pentru oraș, declară Trump

Problema este furnizarea de informații despre persoanele care locuiesc sau intră ilegal în Statele Unite. Amenințarea lui Trump se adaugă unei măsuri pe care criticii o consideră o depășire a competențelor federale.

Comentariile vin după ce câteva mii de protestatari au ieșit în stradă luna aceasta pentru a protesta împotriva deciziei lui Trump din august de a trimite trupe ale Gărzii Naționale în capitală pentru a „restabili legea, ordinea și siguranța publică”, după ce a calificat criminalitatea drept o plagă pentru oraș.

„În doar câteva săptămâni, „locul” este în plină expansiune… pentru prima dată în decenii, practic NU EXISTĂ CRIMINALITATE”, a declarat Trump pe Truth Social.

El a dat vina pe „democrații radicali de stânga” pentru că au presat-o pe Bowser să informeze guvernul despre necooperarea cu ICE.

Garda Națională servește ca miliție subordonată guvernatorilor celor 50 de state, cu excepția cazului în care este chemată în serviciul federal. Garda Națională din D.C. raportează direct președintelui.