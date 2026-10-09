Statele membre ale UE ajung la un acord pentru crearea unui super-regulator european al pieței bursiere

Un acord privind crearea unui super-regulator european al pieței bursiere a fost încheiat vineri între statele membre ale Uniunii Europene, înaintea unei reuniuni a miniștrilor de finanțe de la Luxemburg, au declarat pentru AFP surse diplomatice, relatează Le Figaro.

Acest compromis prevede o consolidare a resurselor ESMA, autoritatea pieței europene care va fi responsabilă de supravegherea principalilor actori din sector, și aprobă excluderea Deutsche Börse, operatorul Bursei de Valori din Frankfurt, din domeniul său de aplicare, a precizat una dintre aceste surse.

ESMA (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) este o agenție independentă a Uniunii Europene care reglementează și supraveghează piețele financiare. A fost înființată la 1 ianuarie 2011 și are sediul la Paris.