Statele Unite au exercitat presiuni asupra Italiei să anuleze contractele cu o companie chineză

Washingtonul a trimis anul trecut plângeri diplomatice oficiale Italiei, cerând anularea unor licitații de aproximativ 20 de milioane de euro pentru aparate de scanare folosite de vama italiană, au spus sursele Bloomberg, care au vorbit sub protecția anonimatului.

Îngrijorarea Washingtonului este că imaginile colectate în porturi, la punctele vamale, ar putea fi accesate de autoritățile chineze, punând în pericol atât securitatea națională a SUA, cât și pe cea a Italiei.

Presiunile SUA arată cât de dificil este pentru Giorgia Meloni să mențină relațiile comerciale cu China fără a intra în conflict cu cererile Washingtonului de a reduce dependența de Beijing.

Potrivit surselor, oficialii italieni le-au spus americanilor că anularea licitațiilor nu este posibilă, deoarece ar crea riscuri legale și posibile probleme diplomatice cu Beijingul. Ei au precizat însă că vor lua în considerare îngrijorările SUA înaintea următoarelor licitații.

Guvernul de la Roma a introdus ulterior restricții în legislația privind achizițiile publice, acordând prioritate ofertanților cu sediul în Italia sau în țări NATO ori aliate NATO.