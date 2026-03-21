Statele Unite au inclus Rusia, China, Iranul, Coreea de Nord și Pakistanul pe lista lor de amenințări nucleare

„China, Rusia, Coreea de Nord, Iranul și Pakistanul cercetează și dezvoltă o gamă de sisteme noi, avansate sau convenționale de lansare a rachetelor, cu focoase nucleare și convenționale, capabile să lovească teritoriul lor”, se arată în raport.

Comunitatea de informații preconizează că, până în 2035, teritoriul SUA va fi amenințat de peste 16.000 de rachete, față de 3.000 de rachete în prezent, conform documentului.

Coreea de Nord a testat cu succes rachete balistice intercontinentale (ICBM) capabile să lovească întreaga suprafață a Statelor Unite, iar Iranul, înainte de Operațiunea Epic Fury, dezvolta vehicule de lansare spațială „pe care le-ar putea folosi pentru a construi un ICBM capabil”, a relatat comunitatea de informații.

Documentul mai preciza că Iranul, China, Coreea de Nord, Pakistanul și Rusia vor continua „să acorde prioritate rachetelor avansate capabile să amenințe Statele Unite”.

Comunitatea de informații, la rândul său, a numit Rusia „principala provocare în Arctica”.

Documentul afirmă că Rusia încearcă să își promoveze interesele în regiune ca parte a unei competiții globale mai ample pentru echilibrul puterii.

„Moscova încearcă să își extindă și să își aprofundeze prezența în Arctica prin intensificarea comerțului maritim, a extracției resurselor naturale și a activității militare”, a declarat comunitatea de informații.

China depune eforturi mai limitate în Arctica pentru a-și promova interesele strategice și economice, în principal prin relațiile sale cu Rusia, potrivit raportului.

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru a-și asigura securitatea națională.

El a susținut că, fără aceasta, insula ar fi controlată de Rusia sau China.

Pe 22 ianuarie, în timpul discuțiilor cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Trump a convenit asupra unui plan pentru Groenlanda, ale cărui detalii nu au fost dezvăluite public.