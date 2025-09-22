Steagul Palestinei a fost ridicat la noua ambasadă din Londra

Potrivit Al Jazeera, steagul Palestinei a fost arborat luni în fața sediului care poartă acum denumirea de Ambasada Statului Palestina în Marea Britanie, un gest simbolic ce urmează anunțului oficial de recunoaștere a statului palestinian de către guvernul britanic.

Ceremonia a fost condusă de ambasadorul palestinian la Londra, Husam Zomlot, în fața clădirii care până de curând era cunoscută drept Misiunea Palestinei în Regatul Unit.

„Ridicăm acest steag în onoarea lungului drum al poporului palestinian către libertate și justiție și în onoarea milioanelor de oameni iubitori de libertate din Marea Britanie și din întreaga lume”, a declarat Zomlot.

Diplomatul a subliniat simbolismul culorilor drapelului: negru pentru doliul palestinian, alb pentru speranță, verde pentru pământ și roșu pentru sacrificiile poporului.

Acesta a adăugat: „Ridicăm acest steag ca o promisiune că Palestina va trăi, va renaște și va fi liberă.”