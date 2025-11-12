Băluță, despre ideea construirii unui nou spital în Capitală: Bucureștiul întâi trebuie să-și rezolve problema cu cele 19 spitale pe care le are

Invitat miercuri seara la Antena 3 CNN, Daniel Băluță a afirmat că unele dintre cele 19 spitale din Capitală trebuie renovate și dotate corespunzător pentru ca pacienții să aibă o experiență adecvată atunci când ajung să fie spitalizați.

„Întâi trebuie să ne ocupăm de infrastructură, după aceea de dotare și abia după de remunerația corespunzătoare pe care trebuie să le-o dăm medicilor”, a spus Daniel Băluță la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă Bucureștiul își poate permite să aibă un spital nou, similar celor din alte capitale europene precum Viena, Daniel Băluță a subliniat că, mai întâi, trebuie să fie puse la punct cele 19 spitale.

„Sincer, cred că Bucureștiul întâi trebuie să-și rezolve problema cu cele 19 spitale pe care le are, în primul rând. Trebuie să gândiți-vă că sunt două maternități aflate într-o stare deplorabilă. (…) Astăzi Bucureștiul are nevoie să-și pună la punct rețeaua pe care o are, să aibă o infrastructură medicală performantă, clădiri sigure, aparatură de ultimă generație, medici bine plătiți și de-abia după aceea se poate gândi la realizarea unui mare spital metropolitan”, a mai spus Băluță.

Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei a subliniat că „nu avem cum să lăsăm spitalele în modul în care sunt astăzi. Asta este un alt lucru care îi dezamăgește pe oameni, faptul că infrastructura asta medicală nu răspunde cerințelor pe care în anul 2025 oamenii le au”.