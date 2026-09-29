Strategie șocantă. Copii, bătrâni și oameni cu dizabilități, folosiți drept „scuturi umane” pentru fuga rușilor din Kupiansk

Copii, persoane în vârstă și o persoană care se deplasa în cârje ar fi mers alături de bărbați apți pentru luptă, despre care Corpul Khartiia susține că erau cel mai probabil soldați ruși îmbrăcați în haine civile, potrivit The Kyiv Independent.

Potrivit unității, grupul ar fi fost condus din Kupiansk către conducta de gaze Ostrogojsk-Șebelinka, prin satul disputat Holubivka.

Grupul ar fi urmat să parcurgă peste 10 kilometri prin conductă

Corpul Khartiia susține că grupul de civili ar fi trebuit să parcurgă mai mult de 10 kilometri prin conductă, înainte de a ieși într-o zonă împădurită, de unde ar fi urmat să fie transportat către teritoriile ocupate de Rusia.

The Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica independent afirmațiile.

„Ocupanții folosesc această conductă de gaze pentru a introduce pe ascuns trupele de asalt în (Kupiansk). Acum folosesc aceeași conductă pentru a răpi civili”, a transmis Corpul Khartiia, parte a Gărzii Naționale a Ucrainei.

Ucrainenii susțin că nu au atacat grupul

Corpul Khartiia a transmis că forțele ucrainene nu au lansat un atac asupra grupului, deoarece acest lucru ar fi pus civilii în pericol.

Potrivit unui ofițer superior din cadrul comandamentului Corpului Khartiia, tactica ar avea „mai multe straturi”, inclusiv folosirea civililor drept acoperire pentru deplasarea prin zone deschise fără protecție împotriva dronelor, răpirea copiilor și a persoanelor în vârstă și, posibil, folosirea acțiunii în scopuri de propagandă.

Corpul Khartiia a mai afirmat că trupele ruse filmau grupul în timp ce acesta se deplasa.

Ofițerul a spus că, deși această tactică ilegală nu schimbă imaginea de ansamblu a apărării ucrainene în zonă, folosirea conductelor pentru logistică și deplasarea oamenilor are un impact semnificativ.

„Rusia a folosit eficient conductele în Avdiivka, Sumî și acum în Kupiansk. Acest lucru le permite, literalmente, să se teleporteze aproape de linia frontului”, a declarat sursa pentru The Kyiv Independent.

Acuzații privind încălcarea dreptului internațional

Folosirea civililor ca acoperire în zone de conflict reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar, iar transferul forțat al civililor este, de asemenea, interzis de Convențiile de la Geneva. Legile războiului impun totodată combatanților să se distingă de populația civilă.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a reacționat la imaginile publicate de Corpul Khartiia și a cerut ca ceea ce el a descris drept „încălcări grave ale dreptului internațional umanitar” să fie documentate și investigate, iar cei responsabili să fie trași la răspundere.

„Rusia folosește din nou civilii ucraineni ca instrumente de război. Civilii nu pot fi folosiți ca instrumente de război și nici transferați forțat”, a transmis, luni, Sibiha într-o postare pe X.