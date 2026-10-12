SUA amenință Ucraina cu suspendarea informațiilor militare și a livrărilor de arme dacă nu oprește atacurile asupra rafinăriilor rusești

Informațiile au fost confirmate pentru CNN de doi oficiali europeni, care au declarat că avertismentele au venit atât din partea Departamentului de Stat, cât și a Pentagonului. Mesajele au ajuns inclusiv la comandanți militari ucraineni, prin canale directe de comunicare cu armata americană.

O a treia sursă, familiarizată cu discuțiile, a confirmat amenințarea privind suspendarea schimbului de informații. Financial Times a relatat prima despre aceste avertismente, iar CNN a solicitat reacții oficiale Pentagonului, Departamentului de Stat și Casei Albe.

Ucraina riscă să piardă informații esențiale pentru interceptarea rachetelor rusești

O eventuală suspendare a sprijinului american ar putea avea consecințe imediate asupra capacității Ucrainei de a se apăra împotriva atacurilor rusești. Informațiile furnizate de Statele Unite ajută armata ucraineană să identifice pozițiile lansatoarelor de rachete balistice și să anticipeze direcția și momentul atacurilor.

Fără aceste date, sistemele de apărare aeriană ale Kievului ar putea întâmpina dificultăți suplimentare în interceptarea rachetelor. Un oficial european a descris pentru CNN schimbul de informații și achizițiile de armament drept „vitale” pentru Ucraina, calificând amenințarea americană drept „o zi tristă” pentru Kiev și aliații săi.

Un alt risc major privește livrările de interceptoare pentru sistemele antiaeriene Patriot. Acestea sunt achiziționate inclusiv prin mecanismul PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), care permite aliaților europeni să finanțeze cumpărarea de armament american destinat Ucrainei.

Kievul se confruntă deja cu un deficit de interceptoare Patriot, în condițiile intensificării atacurilor rusești cu rachete și drone. Un oficial european a precizat însă că NATO nu observase, până în weekend, modificări în funcționarea programului PURL.

Trump, nemulțumit de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia

Avertismentele Washingtonului vin pe fondul nemulțumirii președintelui Donald Trump față de atacurile ucrainene asupra instalațiilor petroliere rusești. Potrivit unor informații publicate anterior de CNN, liderul american i-a reproșat președintelui Volodimir Zelenski continuarea operațiunilor împotriva rafinăriilor din Rusia.

Trump consideră că războiul dintre Rusia și Ucraina contribuie la creșterea prețurilor internaționale ale motorinei și a cerut ambelor părți să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice. Prețurile ridicate ale combustibililor au fost influențate și de războiul dintre Statele Unite și Iran, potrivit CNN.

Tensiunile dintre Washington și Kiev s-au accentuat și după încheierea unui acord între Trump și președintele rus Vladimir Putin privind aprovizionarea piețelor cu motorină rusească. Un oficial american a declarat anterior pentru CNN că atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor au contribuit la decizia administrației Trump de a încheia acest acord.

Washingtonul a mai suspendat informațiile militare pentru Ucraina în 2025

Nu ar fi prima dată când administrația Trump folosește schimbul de informații militare drept instrument de presiune asupra Kievului. În martie 2025, Statele Unite au suspendat temporar furnizarea de informații către Ucraina, după întâlnirea tensionată dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski de la Casa Albă.

Cooperarea a fost reluată după ce Ucraina a acceptat o propunere americană de încetare a focului, în urma negocierilor desfășurate în Arabia Saudită. Relațiile dintre cei doi președinți s-au deteriorat din nou în ultimele zile.

Sâmbătă, 10 octombrie, Donald Trump a sugerat inclusiv că Ucraina ar trebui să aibă un nou lider, în locul lui Volodimir Zelenski. Până la publicarea informațiilor CNN, nu fusese confirmată aplicarea efectivă a măsurilor de suspendare a schimbului de informații sau a achizițiilor de armament american prin mecanismul PURL.