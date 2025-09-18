SUA blochează prin veto o nouă rezoluție ONU pentru încetarea focului în conflictul Israel-Hamas

Statele Unite a fost singurul membru al Consiliului de Securitate al ONU care a votat împotriva unei rezoluții de încetare a focului, oprind astfel adoptarea documentului, potrivit Al Jazeera.

Consiliul de Securitate al ONU a supus votului o nouă rezoluție ce cerea încetarea imediată a focului în conflictul dintre Israel și Hamas, însă textul a fost respins după ce SUA, membru permanent cu drept de veto, a votat împotrivă.

Reprezentantul american a declarat că rezoluția „nu condamnă Hamas, nu recunoaște dreptul Israelului de a se apăra și, în mod eronat, legitimează narațiuni false în favoarea Hamas, care au câștigat teren în acest consiliu”.