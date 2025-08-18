SUA discută armistițiu cu Israel după angajamentul Libanului de a dezarma Hezbollah

Tom Barrack, după o întâlnire cu președintele libanez Joseph Aoun, a mai spus că Washingtonul va căuta o propunere economică pentru reconstrucția postbelică a țării, după luni de diplomație prin corespondență între SUA și Liban.

Barrack urmează, de asemenea, să se întâlnească cu prim-ministrul Nawaf Salam și cu președintele parlamentului Nabih Berri, care negociază frecvent în numele Hezbollah cu Washingtonul.

„Cred că guvernul libanez și-a făcut partea. Au făcut primul pas”, a spus Barrack, care este și ambasadorul SUA în Turcia. „Acum avem nevoie ca Israelul să respecte acest schimb de angajamente echitabil.”

Decizia Libanului de săptămâna trecută de a sprijini planul de dezarmare a Hezbollah a stârnit furia grupului susținut de Iran și a aliaților săi, care consideră că armata israeliană ar trebui mai întâi să se retragă de pe cele cinci regiuni ocupate în sudul Libanului de la sfârșitul războiului de 14 luni cu Hezbollah din noiembrie trecut și să înceteze să lanseze aproape zilnic atacuri aeriene în țară.

Naim Kassem, secretarul general al Hezbollah, a jurat că va lupta împotriva eforturilor de dezarmare a grupului, ceea ce a stârnit temeri privind tulburări civile în țară.

Barrack a avertizat Hezbollah că va „pierde o oportunitate” dacă nu va susține apelurile pentru dezarmarea sa.

Banca Mondială estimează că războiul dintre Hezbollah și Israel, la sfârșitul anului 2024, a cauzat daune și pierderi economice de 11,1 miliarde de dolari, în timp ce vaste zone din sudul și estul Libanului au fost devastate. Țara se confruntă, de asemenea, cu o criză economică paralizantă din 2019.