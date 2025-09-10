SUA: Foști cercetători din cadrul Meta depun mărturie cu privire la siguranța copiilor

Gigantul rețelelor de socializare a mobilizat avocați pentru a verifica, edita și uneori a respinge cercetările sensibile privind siguranța, după ce s-a confruntat cu controlul Congresului în 2021, au susținut șase cercetători.

În acuzațiile lor, dezvăluite inițial în Washington Post, denunțătorii susțin că echipa juridică a Meta a încercat să „stabilească o negare plauzibilă” a efectelor negative ale produselor VR ale companiei asupra tinerilor utilizatori.

Deși reprezintă o pierdere majoră pentru compania care deține Facebook și Instagram, Meta este lider în industria VR, în principal prin gama sa de dispozitive Quest, inclusiv Quest 3, care a avut succes.

„Meta este conștientă că platforma sa VR este plină de minori. Meta închide intenționat ochii la această informație, în ciuda faptului că este evidentă pentru oricine folosește produsele lor”, a declarat fostul cercetător Meta, Cayce Savage, la audierea din Senatul SUA.

Potrivit publicației Post, documentele interne arată că, după ce fostul manager de produs la Meta, Frances Haugen, a scurs informații dăunătoare despre politicile companiei privind problemele de conținut, aceasta a impus noi reguli asupra oricărei cercetări pe teme „sensibile”, inclusiv copii, gen, rasă și hărțuire.

Avertismentele angajațlior

Aceasta a inclus sfaturi pentru cercetători să „fie atenți” la modul în care au formulat studiile, evitând termeni precum „ilegal” sau afirmând că ceva „încalcă” anumite legi.

Însă documentele dezvăluie că angajații au avertizat în repetate rânduri că minorii sub 13 ani ocolesc restricțiile de vârstă pentru a utiliza serviciile VR ale Meta, în ciuda termenilor și condițiilor care limitează accesul utilizatorilor de 13 ani și peste.

Încă din 2017, un angajat a estimat că în unele camere virtuale între 80 și 90% dintre utilizatori erau minori, avertizând: „Acesta este genul de lucru care ajunge în cele din urmă pe prima pagină a ziarelor – într-un mod foarte rău”.