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SUA ia în considerare relaxarea sancțiunilor impuse „Flotei fantomă” a Rusiei

Administrația Trump ia în considerare relaxarea restricțiilor impuse petrolierelor legate de Rusia, Iran și Venezuela, în încercarea de a reduce costurile de transport maritim, care au atins niveluri record și au perturbat comerțul mondial cu energie, potrivit unui oficial american citat de Reuters.
SUA ia în considerare relaxarea sancțiunilor impuse „Flotei fantomă” a Rusiei
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
15 oct. 2026, 12:06, Știri externe
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Discuțiile ar permite navelor supuse sancțiunilor să transporte petrol și produse petroliere care nu sunt ele însele interzise în temeiul sancțiunilor SUA, ceea ce ar putea duce la o creștere a cantităților de marfă transportate din Golful Persic.

Companiile ar avea nevoie de aprobarea Departamentului Trezoreriei pentru a utiliza aceste nave, a declarat oficialul pentru Reuters.

Discuțiile au loc în urma deciziei președintelui Donald Trump de a suspenda temporar sancțiunile asupra motorinei rusești până pe 7 aprilie, măsură care a stârnit critici din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, dar și din partea mai multor oficiali europeni, care au criticat acordul Putin – Trump. 

Oficialii europeni, dar și unii dintre senatorii republicani și-au exprimat îngrijorarea că mișcarea ar putea contribui la finanțarea mașinăriei de război a Moscovei, în condițiile în care inavzia în Ucraina continuă de mai bine de patru ani.

Secretarul pentru Energie, Chris Wright, a discutat, de asemenea, despre relaxarea restricțiilor pentru a reduce costurile de transport, potrivit firmei de cercetare Energy Aspects, potrivit sursei citate.

Prețurile ridicate la combustibil, un risc înainte de alegeri

Prețurile ridicate la petrol și combustibili reprezintă un risc politic pentru Trump în perspectiva alegerilor intermediare din SUA, care vor avea loc pe 3 noiembrie.

În cadrul alegerilor din 3 noiembrie, vor fi reînnoite toate cele  435 de mandate din Camera Reprezentanților și aproximativ o treime din Senat. Scrutinul va decide componența Congresului pentru următorii doi ani și va include alegeri pentru numeroase funcții statale și locale.

Rezultatele pot schimba majoritatea din Congres. Dacă partidul președintelui pierde controlul asupra uneia sau ambelor camere, îi poate fi mai dificil să adopte legi și să obțină aprobarea unor măsuri legislative, pe fondul pierderii majorității care să-l susțină.

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