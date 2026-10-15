SUA ia în considerare relaxarea sancțiunilor impuse „Flotei fantomă” a Rusiei

Discuțiile ar permite navelor supuse sancțiunilor să transporte petrol și produse petroliere care nu sunt ele însele interzise în temeiul sancțiunilor SUA, ceea ce ar putea duce la o creștere a cantităților de marfă transportate din Golful Persic.

Companiile ar avea nevoie de aprobarea Departamentului Trezoreriei pentru a utiliza aceste nave, a declarat oficialul pentru Reuters.