SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație

„Diplomații americani reprezintă națiunea noastră și au sarcina de a promova interesele SUA la nivel global, ceea ce este o practică standard pentru diplomații din întreaga lume, inclusiv în Hong Kong”, a declarat un înalt oficial al Departamentului de Stat într-o declarație ca răspuns la remarca referitoare la consulul general, Julie Eadeh.

Cui Jianchun, cel mai înalt diplomat chinez din Hong Kong, a emis joi o declarație, în care a afirmat că s-a întâlnit marți cu Eadeh „pentru a-i prezenta protestul solemn cu privire la comportamentul ei (sic) de la preluarea funcției”, potrivit Reuters.

Declarația, publicată pe site-ul biroului său, preciza că, Cui a îndemnat-o pe Eadeh „să respecte normele fundamentale care guvernează relațiile internaționale, inclusiv neamestecul în afacerile interne, și să se despartă definitiv de forțele anti-China”.

Care sunt cele „patru interdicții”

Declarația precizează că diplomatul chinez a enunțat în mod explicit cele „patru interdicții”, și anume „să nu se întâlnească cu persoane cu care consulul general nu ar trebui să se întâlnească, să nu colaboreze cu forțele anti-China, să nu instige, să nu asiste, să nu încurajeze și să nu finanțeze activități care subminează stabilitatea în Hong Kong și să nu se amestece în cazuri de securitate națională în Hong Kong”.

Eadeh, care a preluat funcția de consul general în august, a intrat în conflict cu autoritățile chineze în 2019, în timpul primei administrații a președintelui american Donald Trump, când mass-media oficială chineză a criticat diplomații americani pentru contactele cu liderii studenților din protestele care zguduiau atunci Hong Kongul.