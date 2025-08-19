SUA neagă implicarea în eliberarea unui oficial israelian acuzat de infracțiune sexuală în Nevada

Alexandrovich, prezentat de presa israeliană drept un înalt funcționar din cadrul Direcției Naționale pentru Securitate Cibernetică a Israelului, a fost reținut în urma unei operațiuni sub acoperire a poliției din Las Vegas, care viza persoane suspectate de pedofilie online. Autoritățile americane au precizat că oficialul a fost inculpat pentru tentativă de a atrage un minor sau o persoană cu probleme psihice în scopuri sexuale, prin utilizarea tehnologiei informatice.

Potrivit documentelor judiciare din statul Nevada, Alexandrovich a fost eliberat pe cauțiune, după ce a fost depusă o garanție de 10.000 de dolari la Centrul de Detenție Henderson, la sud-est de Las Vegas. El ar urma să apară în fața instanței pe 27 august.

Presa israeliană a relatat că oficialul s-a întors deja în Israel, informație care a generat speculații privind o posibilă intervenție diplomatică. „Orice afirmație că guvernul SUA ar fi intervenit este falsă. Alexandrovich nu a invocat imunitate diplomatică și a fost eliberat de un judecător de stat, în așteptarea procesului”, a transmis Departamentul de Stat pe rețeaua X.

Poliția din Las Vegas a precizat că ancheta a fost realizată în colaborare cu FBI, Departamentul pentru Securitate Internă și poliția din Henderson și Las Vegas – Nord.

Ambasada Israelului la Washington și Biroul premierului israelian nu au răspuns solicitărilor de comentarii, însă presa de la Tel Aviv citează un comunicat oficial care susține că „un angajat al statului a fost chestionat de autoritățile americane în timpul șederii sale și s-a întors în Israel conform planului”.