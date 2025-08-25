SUA: Oregon și California, sub amenințarea incendiilor de vegetație. Sute de oameni evacuați

Incendiul Pickett, care a mistuit aproximativ 26 de kilometri pătrați din comitatul Napa, era controlat doar în proporție de 11% până duminică seara. Circa 150 de persoane au primit ordin să își părăsească locuințele, iar alte 360 se aflau sub avertismente de evacuare, deoarece flăcările amenințau 500 de clădiri din apropierea localităților Aetna Springs și Pope Valley, la 127 de kilometri nord de San Francisco. Ulterior, unele ordine de evacuare au fost ridicate.

În Oregon, incendiul Flat, care a cuprins aproximativ 75 de kilometri pătrați în comitatele Deschutes și Jefferson, a pus circa 4.000 de locuințe sub diferite niveluri de notificări de evacuare, inclusiv 1.000 cu ordine de plecare imediată.

Pompierii au reușit să creeze linii de control

Ei au reușit și să stingă flăcările în unele zone rezidențiale, dar au întâmpinat provocări majore din cauza terenului dificil, a umidității scăzute și a temperaturilor care au depășit 37 de grade Celsius, au transmis autoritățile. Peste 1.230 de pompieri, sprijiniți de 10 elicoptere, luptau cu incendiul din California, izbucnit joi într-o zonă izolată, după o săptămână de caniculă. Cauza este încă în curs de investigare.

Locuitorii din vestul Statelor Unite s-au confruntat cu un val de căldură care a dus la spitalizarea unor persoane, temperaturile atingând niveluri periculoase pe tot parcursul weekendului în Washington, Oregon, sudul Californiei, Nevada și Arizona.

Incendiul Pickett a izbucnit în aceeași zonă cu uriașul incendiu Glass din 2020, care a trecut atunci în comitatul Sonoma și a ars aproximativ 272 de kilometri pătrați și peste 1.500 de clădiri. Dacă focul din 2020 a fost alimentat de vânt, actualul incendiu este hrănit în principal de vegetația uscată de pe versanți abrupți, inclusiv arbori doborâți și uscați rămași după incendiul din 2020, dar și ierburi și arbuști care au crescut între timp și s-au uscat din nou.

Zona afectată din Oregon are un climat de deșert înalt, unde ard ierburi uscate și ienupăr, iar focul se propagă rapid prin canioane greu accesibile pentru crearea de linii de protecție.