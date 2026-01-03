SUA se pregătesc să lanseze un al doilea val de atacuri, spune Trump

Trump a precizat că SUA sunt „gata să lanseze un al doilea atac, mult mai amplu, dacă va fi necesar”.

Potrivit lui Trump, Forțele Armate ale SUA au presupus că va fi necesară o a doua etapă, a precizând că primul atac „a fost atât de reușit, încât probabil nu va mai fi nevoie de un al doilea”.

Acesta a precizat că SUA sunt pregătite pentru o a doua etapă: „(…),dar suntem pregătiți să lansăm o a doua etapă, de fapt una mult mai amplă”, a declarat Trump, citat de Sky News.

Președintele SUA, Donald Trump a declarat că aseară, luminile din Caracas, capitala Venezuelei, au fost stinse în cadrul atacului.

„Era întuneric și era mortal”, a declarat el despre atac, citat de Sky News.

Acesta a lăudat asaltul capitalei venezuelene. „Dacă ați fi văzut ce am văzut eu aseară, ați fi fost foarte impresionați. Nu sunt sigur că veți ajunge vreodată să vedeți asta, dar a fost un lucru incredibil de văzut. Niciun soldat american nu a fost ucis și niciun echipament american nu a fost pierdut”, a declarat Donald Trump.

Președintele Donald Trump a anunțat, sâmbătă, că SUA au desfășurat o operațiune de amploare în Venezuela, care a dus la capturarea președintelui Nicolás Maduro. Mai multe explozii au fost auzite în Capitala Venezuelei, la Caracas, iar orașul a fost afectat de pene de curent, în mai multe zone.