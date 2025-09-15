Prima pagină » Știri externe » Suedia majorează bugetul apărării la 2.8% din PIB în 2026

Suedia majorează bugetul apărării la 2.8% din PIB în 2026

Guvernul suedez va crește cheltuielile militare cu 2.3 miliarde de euro în 2026, ridicând bugetul apărării la 2.8% din Produsul Intern Brut, notează Reuters.
Foto: Pexels
Radu Mocanu
15 sept. 2025, 15:48, Politic

Anunțul a fost făcut luni de premierul Ulf Kristersson. Potrivit acestuia, decizie reprezintă „următorul mare pas” în procesul de creștere a capacităților militare.

„Am majorat bugetul apărării cu aproximativ 9 miliarde de euro începând cu anul 2022. Este un lucru fără precedent”.

Creșterea bugetară, prevăzută în proiectul de lege care va fi prezentat parlamentului pe 22 septembrie, înseamnă o majorare de 18% față de bugetul din 2025.

Suedia se apropie de noua țintă NATO de 3.5% din PIB pentru cheltuielile esențiale de apărare, urmând să atingă 3.1% în 2028.