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Suedia respinge propunerea președinției irlandeze a UE privind bugetul european pentru perioada 2028-2034

Premierul suedez Ulf Kristersson a anunțat joi că Suedia va respinge propunerea președinției irlandeze a Uniunii Europene privind planul bugetar al Comisiei Europene pentru perioada 2028-2034.
Suedia respinge propunerea președinției irlandeze a UE privind bugetul european pentru perioada 2028-2034
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
15 oct. 2026, 11:33, Știri externe
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Declarația indică opoziția Suediei față de propunerea referitoare la viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Planul vizează perioada 2028-2034 și stabilește cadrul financiar pentru prioritățile și cheltuielile blocului comunitar în următorii șapte ani

Kristersson nu a oferit, în declarația citată, detalii suplimentare privind motivele pentru care Suedia va respinge propunerea și nici nu a precizat ce modificări ar dori guvernul suedez să fie aduse planului, informează Reuters.

Bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034 reprezintă cadrul prin care statele membre negociază alocarea fondurilor europene pentru diferite politici și obiective comune.

Poziția Suediei poate influența negocierile dintre statele membre, însă informațiile disponibile nu indică deocamdată care va fi impactul concret al acestui anunț asupra discuțiilor.

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