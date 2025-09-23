Super-taifunul Ragasa ajunge în China: Școli închise și zboruri anulate din cauza celei mai puternice furtuni din ultimii ani

Observatorul meteorologic din Hong Kong a emis avertisment ridicat de furtună după ce au fost înregistrate rafale de vânt cu viteză de până la 220 km/h. Se estimează că Ragasa va atinge uscatul miercuri, între orașele Zhuhai și Zhanjiang, în provincia chineză Guangdong, potrivit AP.

Nivelul apei ar putea crește cu până la cinci metri în zonele de coastă, comparabil cu taifunurile Hato (2017) și Mangkhut (2018), care au provocat pagube de miliarde de dolari.

În Hong Kong și Macao școlile au fost închise, iar aeroporturile din Hong Kong și Shenzhen au anulat zboruri. În Taiwan, peste 7.000 de persoane au fost evacuate și 8.000 de gospodării au rămas fără curent. În Filipine, Ragasa a ucis cel puțin trei persoane, a strămutat peste 17.500 și a provocat inundații și alunecări de teren.