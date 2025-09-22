Tensiune. Germania avertizează Israelul să nu facă noi anexări în Cisiordania

Germania este ultima țară care avertizează Israelul împotriva oricărei noi anexări în Cisiordania, potrivit Sky News.

Asta deoarece există îngrijorare că Israelul va face exact acest lucru.

Germania a fost unul dintre cei mai apropiați susținători ai Israelului și se numără printre țările care refuză să recunoască un stat palestinian în acest moment.

În schimb, Regatul Unit, Australia, Canada și Portugalia au anunțat recunoașterea oficială a statului palestinian, alăturându-se celor peste 150 de țări care au luat deja această decizie.

Americanii au reacționat la valul de recunoașteri ale statului palestinian calificând aceste gesturi drept „pur simbolice” în ajunul Adunării Generale a ONU de la New York.

Reacția israeliană a fost una de respingere categorică.