Tensiuni în SUA. Amenințare cu bombă la sediul Partidului Democrat din Washington, la o zi după asasinarea lui Charlie Kirk

Sediul Partidului Democrat din Washington a fost ţinta unei ameninţări cu bombă. Incidentul s-a produs la o zi după asasinarea lui Charlie Kirk, un apropiat al administraţiei republicane. Poliţiştii au deschis o anchetă.
Petru Mazilu
11 sept. 2025, 21:55, Știri externe

Poliţia a intervenit joi la sediul Comitetului Naţional Democrat (DNC) din Washington, în urma unei „ameninţări cu bombă”.

Potrivit unei surse federale din domeniul aplicării legii, a fost deschisă o anchetă în urma unui „incident” raportat în clădire. O căutare este în curs de desfăşurare, dar până în prezent nu au fost descoperite obiecte suspecte, potrivit Le Figaro.

Incidentul s-a produs la doar o zi după uciderea prin împuşcare a conservatorului Charlie Kirk, un aliat al preşedintelui Donald Trump. Acesta a fost ucis în timpul unei dezbateri publice, iar unele persoane au vorbit despre un asasinat politic.