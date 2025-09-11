Tensiuni în SUA. Amenințare cu bombă la sediul Partidului Democrat din Washington, la o zi după asasinarea lui Charlie Kirk

Sediul Partidului Democrat din Washington a fost ţinta unei ameninţări cu bombă. Incidentul s-a produs la o zi după asasinarea lui Charlie Kirk, un apropiat al administraţiei republicane. Poliţiştii au deschis o anchetă.