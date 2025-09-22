Tom Holland spitalizat după accident pe platoul noului film Spider-Man. Producția a fost momentan suspendată

Potrivit Daily Mail, Holland s-a lovit la cap în timpul filmărilor și a suferit o comoție cerebrală. Serviciile de urgență au intervenit imediat, iar o ambulanță l-a transportat pe actor la spital pentru teste și tratament medical.

Accidentul a dus la suspendarea temporară a producției blockbuster-ului cu bugetul estimat la 150 de milioane de lire sterline. Conform informațiilor inițiale, întreruperea filmărilor ar putea dura câteva săptămâni, perioada necesară actorului pentru recuperarea completă.

Tatăl lui Holland, Dominic, a confirmat că fiul său va fi absent de pe platoul de filmare pentru o perioadă, dar a încercat să liniștească fanii cu privire la starea actorului.

În weekend, înainte de accident, Holland fusese văzut la o cină caritabilă în Mayfair alături de colega sa Zendaya, dar se pare că a părăsit evenimentul mai devreme după ce s-a simțit rău.