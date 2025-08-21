Prima pagină » Știri externe » Traficanţii de droguri i-au atacat pe poliţiştii columbieni cu drone. Şase agenţi au murit

Traficanţii de droguri i-au atacat pe poliţiştii columbieni cu drone. Şase agenţi au murit

Traficanţii de droguri i-au atacat pe poliţiştii columbieni cu drone şi au reuşit să distrugă un elicopter. Şase poliţişti au murit în timpul luptelor cu membrii celui mai important cartel din Columbia.
Traficanţii de droguri i-au atacat pe poliţiştii columbieni cu drone. Şase agenţi au murit
Sursa foto: X
Petru Mazilu
22 aug. 2025, 02:16, Știri externe

Şase poliţişti au fost ucişi şi alţi şapte au fost răniţi joi, în urma ciocnirilor care au avut loc în regiunea Antioquia, din nord-vestul Columbiei, potrivit Le Figaro. În timpul luptelor, traficanţii de la Clanul Golfului au folosit drone şi au doborât un elicopter al Poliţiei.

Preşedintele columbian Gustavo Petro, care încearcă să negocieze acorduri de pace cu majoritatea grupărilor armate care operează în Columbia, a transmis pe X că autorităţile au „confiscat o tonă şi jumătate de cocaină de la Clanul Golfului, iar răspunsul traficanţilor a fost doborârea unui elicopter al poliţiei”.

Săptămâna aceasta reprezentanţii cartelului şi autorităţile au reluat discuţiile începute în 2023 privitoare la un acord de încetare a focului. Discuţiile au loc în Qatar.

Columbia este cel mai mare producător de cocaină din lume şi în 2023 a înregistrat un record de 253.000 de hectare cultivate. Guvernul promovează un plan de acordare de stimulente fermierilor care renunţă la plantaţii.