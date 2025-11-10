Pete Hegseth anunță că americanii au atacat două nave implicate în traficul de droguri. Șase oameni au murit

Noile atacuri americane au avut loc duminică. Au fost vizate două nave despre care americanii susțin că făceau trafic de droguri, potrivit Le Figaro. Operațiunea s-a desfășurat în estul Pacificului și șase persoane aflate în bărci au murit, a anunțat luni Secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth.

„Aceste nave erau cunoscute de serviciile noastre de informații ca fiind asociate cu traficul ilegal de droguri”, a scris Pete Hegseth pe X, care a distribuit și un videoclip al atacului.

Experți: execuții extrajudiciare

Potrivit unor experți, atacurile efectuate de armata americană în estul Pacificului și în special în Caraibe începând din septembrie pot fi catalogate drept „execuții extrajudiciare”.

Zeci de persoane au murit în urma atacurilor americane din apele sud-americane în cadrul campaniei inițiate de administrația Trump împotriva traficanților de droguri,

Președintele Donald Trump a justificat atacurile insistând că Statele Unite se află într-un „conflict armat” cu cartelurile de droguri și susținând că navele sunt operate de organizații teroriste străine.

„Vom găsi și vom distruge TOATE navele care intenționează să transporte droguri în America pentru a ne otrăvi cetățenii”, a spus, recent, Hegseth.

Parlamentari republicani și democrați au presat administrația să furnizeze mai multe informații despre cei vizați și despre operațiunile lor.