Tragedie în Mediterana: Trei surori sudaneze au murit pe o barcă supraaglomerată cu migranți

Trei surori de 9, 11 și 17 ani au murit după ce o barcă de cauciuc supraaglomerată s-a scufundat în condiții meteorologice nefavorabile în timp ce încercau să traverseze Marea Mediterană spre Italia, a raportat duminică o organizație non-profit germană, citată de AP.

Surorile din Sudanul devastat de război, în vârstă de 9, 11 și 17 ani, sunt cele mai recente victime ale rutei migratorii mediteraneene, care a făcut peste 30.000 de victime de când Organizația Internațională pentru Migrație a început să le numere în 2014.

Cadavrele fetelor au fost găsite pe fundul bărcii, improprii pentru navigare

Voluntarii grupului german RESQSHIP au găsit cadavrele lor după ce au salvat aproximativ 65 de persoane de pe barca improprie pentru navigare în apele internaționale din nordul Libiei, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

O a patra persoană a fost dată dispărută în mare.

Mama și fratele lor se aflau printre supraviețuitorii care au fost aduși la țărm pe insula italiană Lampedusa sâmbătă seara, a declarat grupul.

Barca pneumatică plecase din Zuwara, în vestul Libiei, vineri dimineața.

„Barca se umplea cu apă de ore întregi”

„Barca era foarte aglomerată și parțial dezumflată”, a declarat Barbara Satore, una dintre salvatoare, pentru Associated Press.

„Era o noapte foarte întunecată, cu valuri de 1,5 metri, iar barca se umplea cu apă de ore întregi”.

Satore a spus că au găsit-o după o alertă din partea rețelei Alarm Phone, care primește apeluri de la bărci cu migranți aflați în pericol.

Abia după ce salvatorii au evacuat aproximativ două treimi din persoanele aflate la bord, cadavrele au ieșit la suprafață, plutind într-o baltă de apă și combustibil de la fundul bărcii.

„Am auzit o femeie țipând și un bărbat arătând spre apă”, a spus Sato. Întunericul și condițiile meteorologice au făcut ca operațiunea de salvare să fie foarte periculoasă, a adăugat ea.

„Echipa medicală a încercat resuscitarea, dar fetele au stat sub apă o perioadă îndelungată”.

Supraviețuitori din Sudan, Mali, Coasta de Fildeș, Etiopia, Eritreea

Mama era în stare de șoc și a stat lângă rămășițele fiicelor sale la bordul navei de salvare, a spus Satore. Rudele au cerut echipajului cearșafuri albe și au înfășurat cadavrele cu ele.

Printre persoanele salvate se aflau și femei însărcinate și mulți copii, a spus Satore.

Patru dintre ei au avut nevoie de evacuare medicală urgentă și au fost transferați pe o navă a pazei de coastă italiene, împreună cu membrii familiilor lor.

Supraviețuitorii proveneau din Sudan, dar și din Mali, Coasta de Fildeș, Etiopia și Eritreea, a adăugat ea.

Acuzații de încălcare a drepturilor omului din partea unui ONG al ONU

Separat, un alt grup de salvare din Marea Mediterană a declarat că a salvat peste 50 de persoane dintr-o barcă cu migranți, dar nu a reușit să ajungă la o a doua barcă în pericol, după ce aceasta a fost interceptată de paza de coastă libiană.

„Așa-numita Pază de Coastă Libiană și actorii asociați sunt acuzați de o misiune independentă de anchetă a Națiunilor Unite de grave încălcări ale drepturilor omului și crime împotriva umanității în Libia”, a declarat ONG-ul „SOS Humanity” într-un comunicat.

„Forțarea persoanelor care caută protecție să se întoarcă într-o țară în care sunt supuse torturii și abuzurilor constituie o încălcare a dreptului internațional”.