17 migranți fără acte au fost reținuți, după ce au încercat să treacă ilegal frontiera pe la Calafat

Polițiștii de frontieră din Calafat au depistat 17 cetățeni de origine afro-asiatică care nu dețineau documentele necesare pentru a călători în spaţiul Schengen și care au încercat să intre ilegal în România prin escaladarea gardului perimetral al stației de taxare.

În urma unei colaborări cu personalul firmei care administrează podul Calafat-Vidin, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat au acționat vineri dimineața în proximitatea stației de taxare a podului Calafat-Vidin unde au fost observate mai multe persoane care încercau să escaladeze gardul perimetral.

Cînd au văzut forțele de ordine, persoanele au încercat să fugă pe un câmp, în apropierea căii ferate.

Fuseseră transportați de un cetățean slovac

Polițiștii au acționat conform procedurilor legale, i-a somat verbal, iar ulterior, pentru asigurarea perimetrului și prevenirea unor situații de risc, unul dintre agenți a executat un foc de avertisment în plan vertical, moment în care persoanele au fost oprite și imobilizate.

„În urma verificărilor preliminare s-a stabilit faptul că persoanele respective fuseseră transportate de la Sofia cu un microbuz de către un cetățean slovac, care i-a lăsat în apropierea stației de taxare”, transmite, sâmbătă, Poliția de Frontieră.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Poliției Transporturi Feroviare Calafat și al Poliției de Frontieră Bulgare.

Cei 17 cetățeni străini, șoferul microbuzului și mijlocul de transport au fost preluați de către autoritățile bulgare, în vederea continuării cercetărilor.