Zece migranți descoperiți la granița României cu Bulgaria

Polițiștii de frontieră din Calafat au depistat zece cetățeni străini fără documente valabile ascunși într-un microbuz care circula din Bulgaria spre Italia.

Potrivit Poliției de Frontieră, în noapte de vineri spre sâmbătă, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial Giurgiu – Sectorul Calafat, împreună cu colegii bulgari, au oprit pentru control un microbuz înmatriculat în Bulgaria.

În microbuzul care circula pe ruta Bulgaria-Italia, se afla șoferul,un cetățean bulgar de 23 de ani, era însoțit de un pasager bulgar.

În urma controlului amănunțit, în compartimentul de marfă al microbuzului au fost descoperite zece persoane fără documentație valabilă. În urma verificărilor, s-a stabilită că migranții erau din Irak și Siria.

Șoferul, pasagerul, microbuzul și cei zece migranți au fost preluați de autoritățile bulgare pentru continuarea cercetărilor.