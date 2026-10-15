Tragedie în Pakistan. Cel puțin 18 persoane, inclusiv 17 copii, au murit după prăbușirea acoperișului unei școli

Victimele au fost transportate la Spitalul Lady Reading, însă au fost declarate decedate la sosire, a declarat Mohammad Asim, reprezentant al unității medicale. Alte peste 12 persoane au fost rănite în urma incidentului și au primit îngrijiri medicale.

Cauza prăbușirii nu era cunoscută imediat, iar autoritățile nu au oferit, deocamdată, informații suplimentare despre circumstanțele în care s-a produs tragedia, scrie Reuters.

Prăbușirea acoperișului unei școli din Pakistan a ucis 17 elevi

Potrivit informațiilor transmise de reprezentantul Spitalului Lady Reading, toți cei 17 elevi care au murit aveau mai puțin de 13 ani. Alături de aceștia, un profesor și-a pierdut viața în urma prăbușirii acoperișului.

Mai mult de 12 persoane au fost rănite și transportate la aceeași unitate medicală. Nu au fost comunicate informații despre gravitatea rănilor sau despre starea actuală a supraviețuitorilor.

Incidentul s-a produs în Peshawar, un oraș important din nord-vestul Pakistanului. Deocamdată, nu este clar dacă prăbușirea a fost provocată de probleme structurale, de starea clădirii sau de alți factori.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.