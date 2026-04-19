Tragedie în SUA: Opt copii au fost uciși într-un atac armat în Louisiana

Opt copii au fost uciși duminică într-un atac armat din Louisiana, unde un bărbat a deschis focul asupra mai multor persoane.
Sursa foto: Pixabay
Nițu Maria
19 apr. 2026, 20:07, Social

Opt copii, cu vârste între unu și 14 ani, au murit duminică, într-un atac armat produs în Shreveport, statul Louisiana, într-un caz pe care poliția îl descrie drept o „tulburare de stăpânire de situație domestică”, scrie BBC.

Potrivit autorităților, incidentul a avut loc în jurul orei locale 05:00, când un bărbat înarmat a deschis focul asupra a 10 persoane. Suspectul a fost urmărit de polițiști și ucis în timp ce încerca să fugă.

Primarul orașului, Tom Arceneaux, a vorbit despre impactul tragediei asupra comunității.

„Avem familii afectate, avem ofițeri de poliție și personal legist afectați”, a declarat acesta. „Acest lucru afectează întreaga comunitate, așa că jelim cu toții alături de aceste familii.”

Purtătorul de cuvânt al poliției, Christopher Bordelon, a descris locul crimei ca fiind „extins”, acoperind două case din zonă și o a treia pe strada Harrison din apropiere, scrie NBC News.

„Aveți trei scene diferite, împușcătura în sine a avut loc chiar pe aici, blocul 300 de pe strada West 79th”, a declarat Bordelon la o conferință de presă.

„Mai există și o altă împușcătură legată de aceasta pe strada Harrison, apoi există o reședință adiacentă pe strada West 79, unde una dintre victime a fugit după împușcătură.”

„Persoana responsabilă, odată ce a părăsit locul faptei, a comis un furt de mașină chiar aici, în imediata apropiere a colțului străzilor West 79th și Lynnwood, moment în care ofițerii de patrulare a poliției din Shreveport s-au plasat în spatele acelui vehicul într-un incident de urmărire”, a spus Bordelon.

Polițiștii l-au împușcat și l-au ucis pe suspect în timpul urmăririi din parohia Bossier, a adăugat Bordelon.

„Credem că este singura persoană care a tras focuri de armă în aceste locuri”, a spus Bordelon.

Deocamdată, autoritățile nu au făcut publice identitățile victimelor sau ale atacatorului, însă au precizat că o parte dintre copii ar fi fost rude cu acesta, scrie Reuters.

Recomandarea video

GALERIE FOTO | Festival de bășcălie la adresa PSD, după ce liderii partidului au postat pe rețele sociale afișe identice cu „Momentul Adevărului”
G4Media
Grupările #rezist au început mobilizarea pentru un miting pro-Bolojan! Oana Pellea și Andrei Caramitru anunță deja primul eveniment
Gandul
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Judecătoare de la Tribunalul București bănuită că a folosit inteligența artificială în motivarea unei hotărâri. Cuvintele „manipulativă”, „stipula”, cenzurate pentru că au conținut obscen
Libertatea
Care este cea mai sănătoasă smântână din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
CSID
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto de acolo surprinde total
Promotor