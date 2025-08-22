Trei lideri europeni vor vizita Republica Moldova pe 27 august, de Ziua Independenței

Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk, vor vizita Republica Moldova pe 27 august, de Ziua Independenței, a anunțat vineri Palatul Elysee, potrivit Reuters.

„Liderii vor reafirma sprijinul lor deplin pentru securitatea, suveranitatea și parcursul european al Republicii Moldova”, se arată în comunicatul Elysee privind vizita din 27 august.

Moldova urmează să organizeze alegeri parlamentare pe 28 septembrie. Partidul de guvernământ încearcă să își mențină majoritatea și să păstreze traiectoria pro-europeană.

Oficialii de la Chișinău au acuzat în repetate rânduri Rusia că se amestecă în politica internă, alimentând sentimente pro-Moscova pentru a răsturna guvernul, în timp ce țara caută să-și consolideze legăturile cu Occidentul. Moscova respinge aceste acuzații.