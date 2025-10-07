Un fost premier francez lansează critici la adresa lui Macron: „Ar trebui să demisioneze”

„Nu sunt pentru o demisie imediată și brutală … dar (președintele) trebuie să ia o inițiativă”, a declarat Philippe la postul de radio francez RTL.

Philippe, primul prim-ministru al lui Macron care a fost în funcție din 2017 până în 2020, a declarat că fostul său șef ar trebui „să anunțe că va organiza alegeri prezidențiale anticipate” după ce Franța va adopta un buget pentru anul viitor – acordând timp pentru o campanie adecvată în urma haosului declanșat de demisia guvernului luni, la doar 14 ore după numirea miniștrilor cheie.

Acesta a fost cel de-al treilea guvern care a căzut într-un an, potrivit Politico.

Philippe și-a anunțat deja intenția de a candida la următoarele alegeri prezidențiale, iar sondajele arată că ar putea ajunge în turul doi și să se confrunte cu oricare dintre candidații Raliului Național de extremă-dreapta care va intra în competiție.

Care sunt următorii pași în scenariul unei demisii din partea lui Macron

Dacă Macron ar demisiona imediat, ar trebui organizate noi alegeri prezidențiale în termen de 20 până la 35 de zile. În prezent, mandatul său este programat să se încheie în prima jumătate a anului 2027.

Remarcile lui Philippe sunt cel mai recent indiciu că aliații lui Macron din centrul politic abandonează corabia după ce premierul Sébastien Lecornu și cei doi predecesori imediați ai săi, François Bayrou și Michel Barnier, și-au pierdut cu toții locurile de muncă încercând să convingă un parlament suspendat să accepte reduceri de cheltuieli de miliarde necesare pentru a echilibra conturile Franței.

Un alt fost prim-ministru al lui Macron, Gabriel Attal, care acum este șeful partidului politic al președintelui, a declarat că „nu mai înțelege” deciziile președintelui și l-a acuzat că „vrea să se agațe de putere”, în ciuda faptului că a pierdut alegerile anticipate pe care el însuși le-a convocat anul trecut.

După ce a acceptat demisia lui Lecornu, Macron i-a cerut apoi acestuia să continue oricum negocierile cu alte forțe politice până miercuri, în speranța de a ajunge la un acord de guvernare.