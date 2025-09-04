Trump a propus un acord final Israel – Hamas pentru eliberarea ostaticilor și încetarea războiului

Președintele american a prezentat miercuri, în cadrul unei reuniuni la Washington, o propunere finală de încetare a focului între Israel și Hamas, care prevede eliberarea completă a ostaticilor aflați în Gaza și oprirea imediată a războiului.

Inițiativa a fost confirmată de Bishara Bahbah, activist politic palestiniano-american, care servește drept intermediar între administrația Trump și gruparea Hamas: „A avut loc o întâlnire la Washington care, din câte știu, a durat șase ore. La final, s-a decis că va exista o singură propunere finală: eliberarea tuturor ostaticilor și încetarea războiului”, a declarat activistul, citat de Times of Israel.

Inițial, liderii Hamas au fost reticenți, nefiind convinși că propunerea este oficială. Însă, după postarea publicată de Trump miercuri seara pe rețeaua sa Truth Social, aceștia și-au schimbat poziția.

„Transmiteți Hamas să îi dea înapoi imediat pe toți cei 20 de ostatici (nu 2, sau 5, sau 7!), și lucrurile se vor schimba rapid. Totul se va termina!”, a scris președintele SUA.

Potrivit intermediarului palestiniano-american, după acest mesaj Hamas a considerat că propunerea este autentică și a răspuns că este de acord cu acordul propus. Gruparea teroristă a emis o declarație în care afirmă că este dispusă să accepte un „acord cuprinzător”, prin care toți ostaticii (pe care îi numește „prizonieri”) vor fi eliberați. În schimb, Israelul ar urma să elibereze un număr convenit de prizonieri palestinieni, urmând ca în Gaza să fie instituită o administrație tehnocrată independentă.

Israelul insistă pe dezarmarea completă a Hamas

Răspunsul israelian a fost rapid și negativ. Biroul premierului Benjamin Netanyahu a declarat că propunerea „nu conține nimic nou și este doar o manevră mediatică a Hamas”.

Poziția israeliană a rămas neschimbată: războiul nu se va încheia fără respectarea a cinci condiții esențiale – eliberarea tuturor ostaticilor, dezarmarea completă a Hamas, demilitarizarea Fâșiei Gaza, controlul securității de către Israel și crearea unei administrații civile care nu sprijină și nu exportă terorism.

„Hamas trebuie să aleagă între condițiile noastre sau distrugerea completă a orașului Gaza, la fel ca Rafah și Beit Hanoun”, a declarat ministrul Apărării, Israel Katz. Rafah, în sudul Fâșiei Gaza, și Beit Hanoun, în nord, au fost devastate anterior de ofensiva militară israeliană.

Opoziția cere reluarea negocierilor: „Nu poți să nu încerci să aduci ostaticii acasă”

În replică, liderul opoziției, Yair Lapid, a criticat guvernul pentru refuzul de a intra în negocieri: „Nu suntem obligați să acceptăm condițiile Hamas, dar nici nu putem refuza orice negociere. Nu poți să nu încerci să aduci ostaticii acasă”.