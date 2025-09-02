Prima pagină » Știri externe » Trump amenință că trimite trupe federale în Chicago. Oficialii din Illinois critică planul

Oficialii din Illinois (SUA) au condamnat miercuri planul administrației Trump de a trimite agenți federali și trupe în Chicago, numindu-l un gest politic care va speria locuitorii și va tensiona comunitățile latino.
Trump amenință că trimite trupe federale în Chicago. Oficialii din Illinois critică planul
Petre Apostol
03 sept. 2025, 02:43, Știri externe

„Nu există nicio urgență care să justifice desfășurarea de trupe. Insultă oamenii din Chicago numindu-ne iad și cine ia cuvântul său ca atare îi insultă și pe locuitorii orașului”, a declarat guvernatorul Illinois, JB Pritzker, potrivit New York Times.

Într-o declarație din Biroul Oval, Donald Trump a spus că intenționează să trimită Garda Națională în ciuda opoziției lui Pritzker. „Mergem înainte”, a spus președintele.

Pritzker a citat statistici care arată că infracționalitatea, inclusiv omuciderile, împușcăturile și jafurile, a scăzut semnificativ în Chicago în ultimii ani. El a mai adăugat că acțiunea planificată de imigrație a fost probabil sincronizată cu festivitățile de Ziua Independenței Mexicane din Pilsen, un cartier cu majoritate latino.

Primarul Brandon Johnson a criticat administrația pentru că nu s-a concentrat pe traficul ilegal de arme, principala cauză a violenței în oraș: „Acestui președinte nu îi pasă de violența armată. Administrația sa a redus fondurile pentru programele de prevenire a violenței care au demonstrat că funcționează”.

Dacă Trump va desfășura Gărzile Naționale în Chicago, Pritzker a avertizat că statul este pregătit să conteste măsura în instanță, amintind că guvernatorii controlează militarii statali, spre deosebire de D.C., unde președintele a folosit Gărzile Naționale pentru măsuri de securitate.