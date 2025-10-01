Trump amenință cu acțiuni „ireversibile” în cazul unui blocaj guvernamental

Liderul de la Casa Albă a anunțat: „Putem face lucruri în timpul blocajului care sunt ireversibile, cum ar fi concedierea unui număr mare de oameni sau eliminarea programelor care le plac”.

Avertismentul a venit pe fondul eforturilor de e evita intrarea într-un blocaj guvernamental.

Senatul american a respins o propunere a Partidului Democrat de evitare a blocajului și de extindere a beneficiile de sănătate.

O propunere a republicanilor de finanțare temporară a guvernului urmează să fie votată, iar în cazul unui eșec, șansele unui blocaj ar crește exponențial.

Miza discuțiilor este reprezentată de 1.7 trilioane de dolari, parte a bugetului totat de 7 trilioane, în condițiile în care datoria publică americană a ajuns la 37.5 trilioane.

Un blocaj guvernamental înseamnă însemna închiderea unor agenții federale, suspendarea activităților, trimiterea acasă a unei părți însemnat din angajații federali.

Personalul esențial este menținut în funcție, însă fără salariu, până la aprobarea unui buget în Congres.

Potrivit Biroului pentru Buget al Congresului, blocajul federal din 2018 a durat 35 de zile și a costat economia americană trei miliarde de dolari.