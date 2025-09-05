Trump amenință UE cu tarife vamale pentru decizia „nedreaptă” privind Google

Intervenția lui Trump a venit la o zi după ce a găzduit o cină de gală la Casa Albă pentru giganții din domeniul tehnologiei, printre care s-au numărat directorul executiv al Google, Sundar Pichai, și cofondatorul Sergey Brin, transmite AFP.

„Europa a lovit astăzi o altă mare companie americană, Google, cu o amendă de 3,5 miliarde de dolari, luând efectiv bani care altfel ar fi fost investiți în investiții și locuri de muncă americane”, a declarat Trump pe Truth Social.

„Este foarte nedrept, iar contribuabilii americani nu vor accepta acest lucru!”, a spus Trump.

Trump a spus că amenda vine după o serie de alte cazuri, inclusiv cel al Apple, căreia Bruxelles i-a ordonat în 2016 să plătească Irlandei impozite restante în valoare totală de 13 miliarde de euro plus dobânzi.

„Ar trebui să-și recupereze banii!”, a spus el, adăugând că, în caz contrar, va iniția proceduri pentru aplicarea de tarife de retorsiune pentru a „anula sancțiunile nedrepte”.

În timpul cinei de la Casa Albă de joi, Trump i-a felicitat pe Pichai și Brin pentru decizia unui judecător american de la începutul acestei săptămâni, care a respins cererea guvernului ca Google să vândă browserul web Chrome, în cadrul unui important proces antitrust.

Comisia Europeană a sancționat Google cu 2,95 miliarde euro pentru practici anticoncurențiale în piața tehnologiilor de publicitate online, obligând compania să propună măsuri pentru eliminarea conflictelor de interese.

Comisia Europeană acuză Google că și-a favorizat propriile servicii de publicitate digitală în detrimentul competitorilor și agențiilor de publicitate, creând conflicte de interese în domeniul publicității.

Comisia Europeană a acordat companiei termen de 60 de zile pentru a prezenta un plan de remediere.

Dacă propunerile Google nu vor fi considerate suficiente, UE nu exclude aplicarea unor măsuri mai dure, printre care divizarea activelor de publicitate Google.

Amenda este a patra aplicată de UE împotriva Google.