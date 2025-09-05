Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru abuz de poziție dominantă

O amendă record, de 2,95 miliarde de euro, a fost impusă de Executivul european companiei Google pentru abuz de poziție dominantă în piața tehnologiei de publicitate online, acuzând-o de „auto-favorizare” a propriilor servicii în detrimentul concurenței.

Decizia, anunțată oficial vineri de Comisia Europeană, vine pe fondul tensiunilor comerciale tot mai intense cu administrația SUA, după ce președintele Donald Trump a amenințat cu tarife vamale de represalii împotriva statelor care impun reglementări companiilor americane din sectorul tehnologic.

Google: „Vor fi afectate mii de afaceri europene”

„Această decizie impune schimbări care vor afecta mii de afaceri europene, făcând mai dificilă generarea de venituri”, a declarat Lee-Anne Mulholland, șefa globală pentru afaceri de reglementare la Google, citată de Financial Times.

Investigația, începută în 2021, a vizat modul în care Google și-a promovat platforma proprie de publicitate online, limitând accesul rivalilor și consolidându-și dominația. Bruxelles-ul a ordonat companiei americane nu doar să înceteze aceste practici, ci și să implementeze măsuri structurale pentru reducerea influenței sale în lanțul adtech, adică în întregul sistem prin care sunt cumpărate, vândute și afișate reclamele online.

Compania va contesta amenda în instanță

Anunțul oficial, programat inițial pentru începutul săptămânii, a fost amânat în ultimul moment de comisarul pentru comerț Maroš Šefčovič, din rațiuni diplomatice. Cu toate acestea, el a declarat că „susține pe deplin investigația” coordonată de comisara europeană pentru concurență, Teresa Ribera.

Google are la dispoziție 60 de zile pentru a transmite Comisiei cum intenționează să se conformeze deciziei. Între timp, compania a confirmat că va contesta amenda în instanță.

Recidivă pentru gigantul tech american

Sancțiunea se adaugă unei serii de dosare antitrust deschise de Uniunea Europeană împotriva gigantului din Silicon Valley, precum și amenzii de 4,12 miliarde de euro din 2018, impusă pentru practicile anticoncurențiale asociate sistemului Android.

În Statele Unite, Google a scăpat recent de o măsură extremă propusă de Departamentul de Justiție: despărțirea companiei în mai multe entități distincte, din cauza poziției sale dominante pe piața tehnologiilor de publicitate online. Deși o hotărâre anterioară constatase că Google a creat un monopol ilegal, un judecător federal a decis că impunerea unei divizări ar fi prea severă. În locul acesteia, instanța a impus măsuri corective mai blânde, cum ar fi interzicerea contractelor exclusive și obligativitatea ca Google să partajeze mai multe date cu competitorii.