Amenzi record în moda de lux: Comisia Europeană sancționează Gucci, Chloé și Loewe

Comisia Europeană (CE) a anunțat marți că a amendat casele de modă Gucci, Chloé și Loewe cu un total de 157,4 milioane de euro, după ce ancheta a arătat că brandurile au restricționat libertatea comercianților de a-și stabili propriile prețuri.

CE: „Nu vom tolera astfel de practici”

Potrivit investigației, cele trei companii ar fi impus prețuri minime de revânzare, limite pentru reduceri și chiar perioade stricte de promoții, practici considerate ilegale în Uniunea Europeană. Măsurile astfel impuse de branduri ar fi afectat mai ales vânzările online, unde comercianții au fost constrânși să respecte prețuri impuse și să limiteze discounturile.

„Decizia transmite un semnal puternic industriei modei și nu numai: nu vom tolera astfel de practici în Europa. Concurența loială și protecția consumatorilor se aplică tuturor, în mod egal”, a declarat Teresa Ribera, comisarul european pentru concurență, citată de Bloomberg.

Gucci – cea mai mare amendă

Cea mai mare sancțiune, de 119,7 milioane de euro, a fost aplicată casei de modă Gucci, deținută de grupul francez Kering SA.

Chloé, brand deținut de grupul elvețian de lux Richemont (care are în portofoliu mărci precum Cartier, Van Cleef & Arpels sau Montblanc), a primit o amendă de 19,7 milioane de euro, iar Loewe, parte a conglomeratului francez LVMH (cunoscut pentru Louis Vuitton, Dior, Fendi, Celine sau Givenchy), va plăti 18 milioane de euro.

Grupul Kering, deținătorul Gucci, a recunoscut oficial amenda și a inclus-o deja în calculele sale contabile, adică în rezultatele financiare raportate pentru prima jumătate a anului 2025, deci compania nu va fi afectată suplimentar pe viitor de această sancțiune.

Peste doi ani de verificări și percheziții în culisele modei

Investigația are rădăcini mai vechi. Potrivit biroului londonez al firmei de avocatură Katten, în 2022 autoritățile europene au efectuat inspecții inopinate la mai multe case de modă din diverse state membre, căutând dovezi ale unui posibil cartel de prețuri. Ancheta a fost alimentată de o scrisoare deschisă semnată de mai multe branduri de lux, care sugera restrângerea perioadelor de reduceri și a ridicat suspiciuni privind o posibilă coordonare neconcurențială între companii.

Din aprilie 2023, ancheta s-a extins prin percheziții la sediile unor mari firme de modă, inclusiv Gucci, potrivit relatărilor Vogue Business.

Decizia de acum reprezintă una dintre cele mai mari sancțiuni impuse de Uniunea Europeană în sectorul modei, vizând consolidarea aplicării regulilor de concurență și protejarea consumatorilor europeni împotriva practicilor de fixare artificială a prețurilor.