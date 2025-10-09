Ursula von der Leyen, prinsă între extreme: Lidera Comisiei, atacată din ambele flancuri politice

Cele două moţiuni de cenzură împotriva lui von der Leyen au fost depuse de extremă stânga şi extremă dreapta, care acuză Comisia Europeană de lipsă de transparenţă şi resping politicile sale comerciale.

Însă, deşi se aşteaptă ca moţiunile să eşueze, acestea reflectă o nemulţumire crescândă faţă de conducerea lui von der Leyen şi vor testa coeziunea coaliţiei conduse de Partidul Popular European (PPE), partid conservator.

Pentru von der Leyen, există un sentiment de deja vu. Ea a supravieţuit unei tentative anterioare a extremei dreapte de a o detrona din funcţia de preşedinte în iulie, dar votul a deschis uşa aliaţilor din aşa-numita tabără pro-europeană a lui von der Leyen pentru a-şi exprima propriile nemulţumiri.

Criticii de stânga şi centru o acuză pe von der Leyen – şi tabăra conservatoare în sens larg – că estompează graniţele cu extrema dreaptă şi că dau înapoi în legislaţia de mediu.