UE investighează două platforme și două magazine de aplicații cu privire la respectarea reglementărilor digitale menite să protejeze minorii

Comisia a trimis cereri de informații către Snapchat, YouTube, Apple Store și Google Play cu privire la modul în care protejează copiii pe platformele lor în conformitate cu Legea serviciilor digitale, a declarat vineri în Danemarca vicepreședintele executiv al Comisiei, Henna Virkkunen.

Toate cele patru sunt desemnate ca platforme online foarte mari în conformitate cu regulamentul, deoarece au peste 45 de milioane de utilizatori în Uniunea Europeană, astfel încât trebuie să respecte dispoziții stricte de evaluare și atenuare a riscurilor, potrivit Politico.

Solicitările reprezintă un prim pas în procesul de aplicare a legii, în cazul în care Comisia suspectează o încălcare după ce platformele răspund, aceasta poate deschide anchete oficiale.

Dacă se constată că întreprinderile au încălcat regulamentul, acestea pot fi amendate cu până la 6% din veniturile lor globale anuale.

Virkkunen a refuzat să ofere mai multe detalii despre cereri în acest moment.

Miniștrii UE s-au reunit la Horsens, în Danemarca, pentru a discuta despre protecția copiilor online, o prioritate majoră pentru Copenhaga și alte câteva țări.

Executivul UE are deja anchete DSA deschise privind protecția minorilor, care vizează marile platforme porno, precum și Meta și TikTok.