Trump anunță că experții de la Casa Albă „analizează” reclasificarea marijuanei

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut anunțul luni în timpul unei conferințe de presă. El a fost întrebat de un reporter dacă administrația sa ia în considerare reclasificarea marijuanei ca drog mai puțin periculos, așa cum sugerează un raport al Wall Street Journal de săptămâna trecută.

Marijuana este clasificată în prezent ca drog din Lista I, alături de heroină și LSD.

Trump a confirmat că experții de la Casa Albă „analizează acest lucru”, adăugând că „este devreme” pentru o decizie, potrivit BBC.

„Vom lua o decizie în următoarele săptămâni”, a mai declarat Trump, fără a spune cum ar putea fi reclasificat drogul.