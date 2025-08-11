Donald Trump va trimite Garda Națională la Washington

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat luni că va trimite Garda Națională la Washington. Anunțul a fost făcut în timpul unei conferințe de presă.

Președintele SUA a anunțat luni că plasează forțele de ordine din capitala SUA sub control federal. Donald Trump a mai spus că va desfășura Garda Națională la Washington, potrivit le Figaro.

Aceasta este una dintre măsurile luate de președintele american pentru combaterea criminalității stradale din oraș.

Trump susține că în Washington criminalitatea a scăpat de sub control. Totuși, statisticile arată că infracționalitatea violentă din oraș a atins anul trecut cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani și a scăzut cu încă 26% în acest an.