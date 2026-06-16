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Trump anunță că SUA ar putea impune din nou sancțiuni împotriva petrolului rusesc

Președintele american Donald Trump a afirmat marți, la summitul G7 din Franța, că SUA ar putea impune din nou sancțiuni împotriva petrolului rusesc, care au fost relaxate pentru stabilizarea piețelor energetice globale în urma perturbărilor cauzate de conflictul cu Iranul.
Trump anunță că SUA ar putea impune din nou sancțiuni împotriva petrolului rusesc
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
16 iun. 2026, 18:54, Economic
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Președintele american Donald Trump a spus marți, în cadrul summitului G7 din Franța, că Washingtonul ar putea reimpune în curând sancțiunile asupra exporturilor de petrol rusesc.

„Am ridicat sancțiunile pentru că, evident, nu vrem să împiedicăm exportul de petrol. Dar suntem pregătiți să facem acest lucru (să reintroducă sancțiunile împotriva petrolului rusesc – n.r.) în curând”, a declarat Trump reporterilor în timpul întâlnirii cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed al-Nahyan, în marja summitului G7, scrie Sky News.

Comentariul său vine în contextul în care după izbucnirea războiului cu Iranul, Washingtonul a relaxat sancțiunile aplicate petrolului rusesc, în încercarea de a reduce prețurile globale.

Liderii G7 au convenit să intensifice presiunea economică asupra Moscovei

În Franța, liderii G7 s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre războiul lansat de Rusia în 2022. Patru oficiali europeni cu cunoștințe directe despre discuții au afirmat faptul că liderii au convenit să intensifice presiunea economică asupra Moscovei și să-l forțeze pe Vladimir Putin să se vină la masa negocierilor, scrie POLITICO.

În plus, săptămâna trecută, Comisia Europeană a prezentat cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni, care vizează sectoarele bancar, energetic și comercial din Rusia. Pachetul include și o propunere de înghețare a plafonului actual de preț pentru achizițiile de petrol rusesc la 44 de dolari pe baril.

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