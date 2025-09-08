Trump cere companiilor străine să angajeze și să instruiască americani, după raidul de la fabrica Hyundai

Coreea de Sud se pregătește să repatrieze aproximativ 300 de cetățeni sud-coreeni reținuți în urma raidului din Ellabell, Georgia. Agenții federali americani au arestat joi circa 475 de muncitori la fabrica de baterii auto Hyundai.

„În urma operațiunii de aplicare a legii imigrației la fabrica Hyundai Battery din Georgia, fac apel către toate companiile străine care investesc în Statele Unite să respecte legile de imigrație ale națiunii noastre”, a scris Trump pe Truth Social, potrivit Reuters.

„Investițiile voastre sunt binevenite și vă încurajăm să aduceți legal oameni foarte inteligenți, cu mare talent tehnic, pentru a construi produse de clasă mondială, iar noi vom face rapid și legal posibil acest lucru. Ceea ce cerem în schimb este să angajați și să pregătiți muncitori americani”, a adăugat președintele SUA.

Trump a publicat mesajul la scurt timp după ce le-a spus reporterilor că va analiza situația, subliniind că incidentul nu i-a afectat relația cu Coreea de Sud.

Guvernul sud-coreean și-a exprimat regretul față de arestări și față de difuzarea imaginilor din timpul operațiunii, în care muncitorii încătușați au fost ridicați de forțele americane.