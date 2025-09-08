Prima pagină » Știri externe » Trump cere companiilor străine să angajeze și să instruiască americani, după raidul de la fabrica Hyundai

Trump cere companiilor străine să angajeze și să instruiască americani, după raidul de la fabrica Hyundai

Președintele Donald Trump a declarat că firmele străine trebuie să angajeze și să instruiască muncitori americani și să respecte legile privind imigrația, după un raid desfășurat joi în statul american Georgia.
Trump cere companiilor străine să angajeze și să instruiască americani, după raidul de la fabrica Hyundai
Iulian Moşneagu
08 sept. 2025, 04:15, Știri externe

Coreea de Sud se pregătește să repatrieze aproximativ 300 de cetățeni sud-coreeni reținuți în urma raidului din Ellabell, Georgia. Agenții federali americani au arestat joi circa 475 de muncitori la fabrica de baterii auto Hyundai.

„În urma operațiunii de aplicare a legii imigrației la fabrica Hyundai Battery din Georgia, fac apel către toate companiile străine care investesc în Statele Unite să respecte legile de imigrație ale națiunii noastre”, a scris Trump pe Truth Social, potrivit Reuters.

„Investițiile voastre sunt binevenite și vă încurajăm să aduceți legal oameni foarte inteligenți, cu mare talent tehnic, pentru a construi produse de clasă mondială, iar noi vom face rapid și legal posibil acest lucru. Ceea ce cerem în schimb este să angajați și să pregătiți muncitori americani”, a adăugat președintele SUA.

Trump a publicat mesajul la scurt timp după ce le-a spus reporterilor că va analiza situația, subliniind că incidentul nu i-a afectat relația cu Coreea de Sud.

Guvernul sud-coreean și-a exprimat regretul față de arestări și față de difuzarea imaginilor din timpul operațiunii, în care muncitorii încătușați au fost ridicați de forțele americane.